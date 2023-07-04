ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمهات طلاب الثانوية من أمام اللجان: نحن أفراد أمن أحلامهم.. الزيارة ممنوعة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

سادت حالة من القلق والتوتر أمام اللجان اليوم التي يؤدي فيها طلاب وطالبات الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة امتحان الاستاتيكا اليوم، ووقفت الأمهات ينتظرن أولادهن الذين يؤدون الامتحانات.

وقالت داليا جمعة، إحدى أولياء الأمور، التي تقف أمام مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، وتمتحن بها ابنتها حنان، لـ"الدستور": "والله إحنا كأننا بنمتحن معاهم، زينا زيهم، كنت بفضل قاعدة مع بنتي على المكتب وأفضل سهرانة معاها وكأني كنت بذاكر وفي ثانوية عامة معاهم، ولحد المراجعات والملخصات كنا بنصرف من دم قلبنا".

وفي السياق، أكدت وفاء سيد، أنها تعيش حالة من القلق حتى خروج ابنتها من أداء امتحان الاستاتيكا، متابعة لـ"الدستور": "أنا مطبقة معاها من إمبارح وجيت قعدت قدام اللجنة هنا ومش جايلي نوم والله، خايفين يطلع زي الكيمياء بس ربنا كريم، ويجبرنا فيهم".

وفي سياق متصل، قالت بوسي سمير، والدة الطالب محمد حسن: "إحنا عاملين زي الجنود المجهولة مع عيالنا بس عشان ينجحوا ويجيبوا المجموع اللي عايزينه، يعني أنا مثلًا كنت عاملة أوضة مخصوصة ليه وقاعدة عليها زي عامل الأمن، كل شوية أدخل أبص عليه أشوفه بيذاكر ولا لأ، ومانعة زيارات وإن حد يدخله".

الثانوية العام الثانوية العامة الأمهات الاستاتيكا العلمي رياضة المتميزة للغات

الأكثر قراءة

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

قبل ساعات من الإعلان عن احتياطي النقد الأجنبي.. "المركزي" يبرز استخداماته

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023

دونجا وعواد وشلبى.. 9 غيابات للزمالك أمام المقاولون العرب فى كأس مصر

ضبط 231 قضية مخدرات و78 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

تحرير 109 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين