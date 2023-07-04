أمهات طلاب الثانوية من أمام اللجان: نحن أفراد أمن أحلامهم.. الزيارة ممنوعة

سادت حالة من القلق والتوتر أمام اللجان اليوم التي يؤدي فيها طلاب وطالبات الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة امتحان الاستاتيكا اليوم، ووقفت الأمهات ينتظرن أولادهن الذين يؤدون الامتحانات.

وقالت داليا جمعة، إحدى أولياء الأمور، التي تقف أمام مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، وتمتحن بها ابنتها حنان، لـ"الدستور": "والله إحنا كأننا بنمتحن معاهم، زينا زيهم، كنت بفضل قاعدة مع بنتي على المكتب وأفضل سهرانة معاها وكأني كنت بذاكر وفي ثانوية عامة معاهم، ولحد المراجعات والملخصات كنا بنصرف من دم قلبنا".

وفي السياق، أكدت وفاء سيد، أنها تعيش حالة من القلق حتى خروج ابنتها من أداء امتحان الاستاتيكا، متابعة لـ"الدستور": "أنا مطبقة معاها من إمبارح وجيت قعدت قدام اللجنة هنا ومش جايلي نوم والله، خايفين يطلع زي الكيمياء بس ربنا كريم، ويجبرنا فيهم".

وفي سياق متصل، قالت بوسي سمير، والدة الطالب محمد حسن: "إحنا عاملين زي الجنود المجهولة مع عيالنا بس عشان ينجحوا ويجيبوا المجموع اللي عايزينه، يعني أنا مثلًا كنت عاملة أوضة مخصوصة ليه وقاعدة عليها زي عامل الأمن، كل شوية أدخل أبص عليه أشوفه بيذاكر ولا لأ، ومانعة زيارات وإن حد يدخله".