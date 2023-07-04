دونجا وعواد وشلبى.. 9 غيابات للزمالك أمام المقاولون العرب فى كأس مصر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر.

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 9 لاعبين أمام المقاولون العرب، في كأس مصر، حيث يغيب محمد عواد، حارس المرمى، لعدم الجاهزية الفنية، رغم تعافيه من الإصابة اللي كان بيعاني منها في عضلة السمانة ومشاركته في التدريبات الأخيرة.

كما يغيب عبدالله جمعة، الظهير الأيسر، لعدم مشاركته في التدريبات في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

ويغيب كل من حسام عبدالمجيد – حاتم سكر - محمد طارق للتواجد مع المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتى تستضيفها المغرب حتى السبت المقبل.

ويعاني مصطفى شلبي من الإصابة بكسر في وجه القدم، بينما يغيب نبيل عماد دونجا، لاعب الوسط، بسبب الإصابة بثقل في العضلة الخلفية، ويعاني محمود شبانة من كدمة في الركبة، والمغربى أحمد بلحاج لعدم عودته من اجازته فى اسبانيا والتى حصل عليها مؤخرًا

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة التى ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر.