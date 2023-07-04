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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور طلاب علمي الثانوية العامة: "نفسنا النجاح يعوض غلاء أسعار الدروس"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

افترش عدد من أولياء الأمور الأرض أمام بوابة مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات بإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، في انتظار انتهاء أبنائهم من امتحان مادة “الاستاتيكا” للثانوية العامة.

وقالت حنان عبدالحميد، ولي أمر الطالبة ياسمين يوسف لـ"الدستور"، إن أسعار الدروس للشعبتين العلمي سواء علوم ورياضة من أغلى الدروس في المرحلة الثانوية، وخاصة فروع الرياضيات والكيمياء.

التقطت منها كريمة محمود، ولي أمر الطالبة سالي شريف، أطراف الحديث قائلة إن أعلب الدروس الخصوصية في الشعبة العلمية دروسها تحاسب بالحصة، بينما الشعبة الأدبية تحاسب بالشهر في بعض الأوقات.

أضافت علياء محمود، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية: "كل دروس الثانوية العامة مكلفة جدًا".

 بدأ اليوم الثلاثاء، امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات)، بإجمالي عدد  98658 طالبًا.

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، و يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام 2023 الإثنين الموافق 12 من شهر يونيو بكافة محافظات مصر، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وعن ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة إلي جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.
أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتان، والجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لإطلاع الطلاب عليه.

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إدارة العمرانية التربية والتعلي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية الجزء الثالث الثانوية العامة الثانوية العام الشهادة الثانوية العامة

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