"أطباء بلا حدود": ندين إعاقة القوات الإسرائيلية دخول الطواقم الطبية لمخيم جنين

أدانت منظمة أطباء بلا حدود وضع القوات الإسرائيلية عوائق لمنع دخول الطواقم الطبية إلى مخيم جنين، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

وأشارت المنظمة إلى أن الجرافات الإسرائيلية دمرت الطرق المؤدية إلى مخيم جنين، ما عرقل وصول الإسعاف لنقل المرضى والمصابين، لافتة إلى زيادة وتيرة الغارات الإسرائيلية على جنين، ما أدى إلى سقوط عشرات المصابين بطلقات نارية.

وكان ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمان أحد سكان المخيم خلال الساعات القليلة الماضية، ونقله إلى مستشفى جنين.