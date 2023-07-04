أولياء أمور: الاستاتيكا معقّدة وتحتاج وقتًا أطول للامتحان

اعترض بعض أولياء الأمور على مدة امتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة رياضة، والذي تستغرق مدته ساعتين فقط.

تقول غادة محمد، ولية أمر من الموجودين أمام مدرسة الوراق الثانوية للبنات في منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن أي فرع من فروع مادة الرياضيات يتطلب وقتًا أطول للإجابة عن جميع الأسئلة، وعلى الأقل يجب أن تكون مدة الامتحان ثلاث ساعات.

وأكدت دلال أحمد أن مادة الرياضيات التطبيقية سواء الاستاتيكا أو الديناميكا من أصعب الفروع بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية رياضة، وأن ساعتين فقط غير كافية للإجابة عن جميع الأسئلة.

وأضافت نجوى حسين أن الرياضة بشكل عام في كل سؤال فيها تحتاج إلى خطوات وترتيب ومزيد من التركيز، فوضع ساعتين فقط للإجابة ليس وقتًا كافيًا للطلاب.