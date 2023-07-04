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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بعد العودة من عطلة "الأضحى"

البورصة
البورصة

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، أول تعاملات البورصة بعد العودة من عطلة عيد الأضحى المبارك، بدعم من الصعود القياسي لأسواق المال العالمية والعربية والإقليمية خلال عطلة العيد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 36. 0%، بما يعادل 63 نقطة ليغلق عند مستوى 17728.56 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 54. 0% بما يعادل 19.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 3554.02 نقطة. 

 ما ساهم فى امتداد الصعود للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذى ارتفع بنسبة بلغت 46. 0%، بما يعادل 24 نقطة، ليصل إلى مستوى 5266.35 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها 127.6 مليون جنيه خلال الربع ساعة الأولى من تعاملات اليوم، وذلك بالتعامل على نحو 76.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 7.3 ألف صفقة بيع وشراء.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء اولى تعاملات البورصة بعد العودة من عطلة عيد الأضحى المبارك لصعود القياسي لأسواق المال العالمية و العربية و الاقليمية ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30

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