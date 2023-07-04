فينسيوس جونيور يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027

أفادت تقارير صحفية، بأن البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، وقع على تمديد عقده مع ناديه خلال الفترة الماضية.

فينسيوس جونيور يلعب ضمن صفوف ريال مدريد منذ انضمامه من فريق فلامينجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن فينسيوس جونيور وقع بالفعل على عقده الجديد مع ريال مدريد.

ولعب فينسيوس جونيور 55 مباراة بقميص ريال مدريد خلال الموسم الجاري، وسجل 23 هدفًا وصنع 21 لزملائه في الفريق.

وأشارت آس إلى أن فينسيوس وقع على عقد يربطه بريال مدريد حتى 30 يونيو 2027، مؤكدة أن الإعلان الرسمي عن التمديد سيكون عقب انتهاء إجازته الصيفية.

ولعب فينسيوس جونيور 279 مباراة بقميص ريال مدريد وفريق فلامينجو البرازيلي، وسجل 73 هدفًا وصنع 69 لزملائه.

ومنذ انضمامه لريال مدريد لعب فينسيوس 225 مباراة مع الفريق وسجل 59 هدفًا وصنع 64.