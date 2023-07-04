خبيرة طاقة: الرئيس يولي اهتماما بمشروع توصيل الغاز للمنازل بالريف ضمن “حياة كريمة”

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف والنجوع الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي هذه القرى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز.

وأكدت الدكتورة وفاء علي أستاذ الطاقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري فى ظل استراتيجية وزارة البترول والتي تعمل علي تأمين الإمدادات وضمان الاستدامة بطرق آمنة ووسائل تحافظ على البيئة، و هو أمر حيوي فى عملية الإمدادات فى ظل الظروف الراهنة.

وتابعت في تصريحات لـ"الدستور" أن مبادرة حياة كريمة، لتوصل الغاز للمنازل بالقرى والمحافظات الفقيرة، تأتي لتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز، لتعزيز الانتفاع بوقود نظيف لرفع الأعباء على المواطنين.

وتابعت « علي » ان قطاع البترول يعمل علي تطوير الأداء من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات تفعيلا الإبعاد الإنمائية لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة أن مصر بظروفها التمكينية والميزة التفاضلية التي لديها بقدرتها على التصنيع المحلى، كما لديها الظروف الخاصة لمشاركة القطاع الخاص فى القطاعات التنموية.