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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أوكرانيا تعلن إتمام المرحلة الأولى من الهجوم المضاد

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا عن  إتمام المرحلة الأولى من الهجوم المضاد على القوات الروسية، بحسب نبأ عاجل لفضائية "إكستر انيوز". 

 وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن روسيا لن تسيطر على البحر الأسود، وسيتعين عليها أن تخشى الاقتراب من شواطئ القرم بفعل تحركات القوات البحرية الأوكرانية.

 وأضاف "زيلينسكي"، في رسالة مصورة من أوديسا حيث التقى قائد القوات البحرية الأوكرانية: "من المؤكد أن العدو لن يملي شروطه في البحر الأسود، وسيكون المحتلون خائفين من الاقتراب من القرم، من شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وشواطئنا على بحر آزوف".

وتعهدت عدة دول غربية بتدريب طياري أوكرانيا على طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16، لكن الرئيس الأوكراني قال إن بعض الحلفاء يتباطأون في الوفاء بهذا الوعد.

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