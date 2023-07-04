"مع السلامة يا أطيب قلب".. نجوم الفن ينعون الفنان علاء عبد الخالق

تصدر الفنان علاء عبد الخالق، مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، وذلك عقب إعلان وفاته، فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عامًا.

ومن المقرر أن تُشيع جنازة الفنان علاء عبد الخالق، ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسيتم دفن جثمانه في مقابر العباسية بميدان الجيش.

- نعي النجوم لعلاء عبد الخالق

وكان الفنان حميد الشاعري، نعى الفنان الكبير علاء عبد الخالق، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة أخي وصديق العمر الفنان علاء عبد الخالق.. وجعت قلبي يا علاء إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحرص الفنان عمرو دياب على نعي المطرب الراحل علاء عبد الخالق، قائلًا: "بمزيد من الحزن والأسى، أنعي الزميل العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الأهل الصبر والسلوان".

ونعى محمد حماقي، الفنان علاء عبد الخالق، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خالص عزائي لأسرة الفنان الكبير علاء عبدالخالق.. اللهم تغمده بواسع رحمتك واغفر له وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

كما نعى الشاعر جمال بخيت، الفنان علاء عبد الخالق، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الله يرحمك يا علاء.. مع السلامة يا أطيب قلب".

- مصطفى قمر: جيل كامل اتربى على صوته

ونعى مصطفى قمر، المطرب علاء عبد الخالق عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "جيل كامل اتربى على كلماته وصوته، جيل كامل اتصدم من الخبر ربنا يرحمه ويصبر أهله ومحبيه".

وتابع: "البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي عشرة العمر الجميلة الفنان الكبير علاء عبد الخالق، رحمة الله عليه كان أجمل الناس وأطيب قلب ربنا يصبرني ويصبر أسرته وأحبابه ادعوله بالرحمة والمغفرة".

درس الفنان علاء عبد الخالق الموسيقى بمعهد الموسيقى العربية، وتخصص في العزف على الناى، وبدأ حياته الفنية مع زملاء الدراسة، وهم منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليهم فرقة الأصدقاء عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال" عام 1985.

وكان الفنان الراحل علاء عبد الخالق، شارك الفنان حميد الشاعري في أداء أغنية "بحبك كون" في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم "وياكي" عام 1987، ومن أشهر ألبوماته: "علشانك عام 1989، راجعلك 1990، هتعرفيني 1991، اتغيرتي 1992، مكتوب عام 1993، لازم 1995، طيارة ورق 1997، الحلم 1998، الليلة 2000، وعين بـ عين 2002".

- آخر أعمال علاء عبد الخالق

وكانت أخر ألبومات علاء عبد الخالق، بعنوان "حب مش عادي" عام 2007، وبعد ذلك الألبوم توقف في بداية الألفينات بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية.