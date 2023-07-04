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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"تاج" تامر حسني يصعد للمركز الثاني في سباق أفلام عيد الأضحى

تاج
تاج

صعد فيلم «تاج» بطولة النجم تامر حسني، إلى المركز الثاني في شباك التذاكر، أمس الإثنين، مرة أخرى، بعد أن تواجد في المركز الثالث أول أمس.

إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني

وحقق فيلم تاج لتامر حسني أمس الإثنين إيرادات بقيمة 2,344,546 جنيهًا؛ لتصل كل الإيرادات الكلية للفيلم حتى اليوم إلى 25 مليون و388 ألفًا و52 جنيهًا، وهي إيرادات جيدة في هذا التوقيت.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج من بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، الذين يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

ويظهر تامر حسني خلال أحداث فيلم "تاج" بشخصية سوبر هيرو يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني خلال أحداث الفيلم، بينما ظهر تامر حسني في البرومو وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضًا.

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