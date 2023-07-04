إصابة 3 في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول سوهاج بين طرفين، بسبب خلافات الجيرة، نتج عنها إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل 2 من المصابين للمستشفى الجامعى بسوهاج.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين، ووجود مصابين تم السيطرة على المشاجرة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مفتش مباحث قسم أول سوهاج ورئيس وحدة مباحث القسم بوجود مشاجرة ومصابين بناحية القيسارية دائرة قسم أول حيث تبين أنها بين كل من " طرف أول "محمد أ ع" 43 سنة عامل بأجر مصاباً " بجرح قطعي بالساعد الأيمن “، ونجله "البدري م أ" 15 سنة طالب مصاباً بجرح طعني بالصدر وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان "محمود أ ع" 33 سنة، عامل بأجر مصاباً " بسحجات بالظهر "الطرفان يقيمان دائرة القسم، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض " مطواة " وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.