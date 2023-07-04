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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأ اليوم الثلاثاء، امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات)، بإجمالي عدد  98658 طالبًا.

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، و يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبا وطالبة؛ منهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبا.

بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

الاستاتيكا التفاضل والتكامل الأجنبية الثانية الثانوية العامة 2023 الجبر والهندسة الجيولوجيا والعلوم البيئية امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العام

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