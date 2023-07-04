الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنعنا من أداء عملنا في جنين

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقمه من الدخول إلى مدينة جنين والقيام بعملهم، موضحين أن الوضع يسوء في المدينة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

ومن جانبه، قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، "الوضع الإنساني صعب للغاية في المخيم والسكان بحاجة لدواء وماء وغذاء، مضيفاً الوضع يسوء مع الوقت مع استمرار وجود قوات الاحتلال في مخيم جنين وتم منعنا من القيام بعملنا".

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد طالبت بتوفير ممر آمن لإخراج الجرحى إثر العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية.

وأكد في بيانه، أنه ينسق مع الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على فتح ممر آمن لنقل العديد من الإصابات الموجودة داخل المخيم، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ ساعات فجر اليوم على جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.