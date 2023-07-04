شبورة صباحا ورطوبة مرتفعة.."الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية علي القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، أن البلاد تشهد درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجة لدرجتين، وتسجل القاهرة الكبرى من 35 لـ 36 درجة مئوية خلال فترة النهار، منوهة إلى أن درجات الحرارة تعود غدا إلى معدلاتها الطبيعية لتسجل في القاهرة الكبري 34 درجة مئوية.

- درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في الجو في أغلب محافظات الجمهورية ما يترتب عليه زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين لـ3 درجات نهارا، منوهة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس في أغلب محافظات الجمهورية، حيث تشهد أغلب المحافظات طقس حار رطب علي المناطق الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري.

- الظواهر الجوية

وأكدت الدكتورة منار غانم، أن الطقس شديد الحرارة علي المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، ومع فترات دخول الليل وساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ستنخفض درجات الحرارة، فتشهد أجواء معتدلة تماما في أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح في أغلب المحافظات، مما يساعد على الإحساس بتلطيف الأجواء خاصة خلال فترات الليل والمساء.

- شبورة مائية

وتوقعت تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث تظهر في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر مما تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وتتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس، محذرة من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وذلك لتسجيل أعلى درجات الحرارة عن فترات اليوم كاملا، بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من السوائل والمياه.