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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 7 سوريين في حريق شقة سكنية بالغردقة

حريق شقة
حريق شقة

أصيب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 7 أشخاص سوريين الجنسية، بإصابات متفرقة، إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة الغردقة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة، يفيد نشوب حريق بأحد الشقق السكنية بشارع باتا وسط مدينة الغردقة، على الفور تم إخطار مرفق اسعاف البحر الأحمر، وانتقلت لمكان الحريق سيارات الحماية المدنية والاسعاف .

وتبين أن الحريق نشب بوحدة سكنية فى الطابق الثالث بشارع باتا، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص، سوريين الجنسية، بينهم طفلين، وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج .

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل أن يمتد للوحدات السكنية المجاورة، وجارٍ التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

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