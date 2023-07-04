وصول صناديق أسئلة امتحان مادة الإستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2023

كشفت مصادر مطلعة، وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة لامتحان الإستاتيكا لطلاب الشعبة الرياضية، بمحافظتي القاهرة والجيزة تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة، لافتة إلى أنه سيتم البدء في توزيع مظاريف أسئلة امتحان الاستاتيكا المشمعة بالشمع الأحمر، بداية من الساعة السابعة صباح اليوم الثلاثاء، على لجان سير الامتحانات.

وأوضحت المصادر، أن هناك خطة محكمة لخط سير توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان الامتحانية في جميع المحافظات مؤمن من قبل عناصر قوات وزارة الداخلية وتحت الحراسة المشددة لحماية سرية الامتحانات.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تسليم مظاريف الأسئلة البلاستيكية المغلقة بالشمع الأحمر لرئيس كل لجنة امتحانية مع تحرير محاضر استلام وتوقيع رئيس كل لجنة على محضر استلام مظروف الأسئلة الخاص بلجنته في حضور الشرطة المرافقة للصناديق الحديدية.

وقالت المصادر، إن الوزارة حددت ساعة الصفر لفتح مظاريف الأسئلة في الساعة 8:50 دقيقة من صباح اليوم الامتحاني، ليتم عملية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان الامتحانية، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان الامتحانية في الساعة التاسعة صباح اليوم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات)، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، بإجمالي عدد 98658 طالبا.

من جانبه صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بتشكيل لجنة بشكل عاجل للتحقيق في الإدعاءات التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قبل أحد الأشخاص حول قيام أحد اعضاء اللجنة التي قامت بوضع امتحان الدور الأول للثانوية العامة في مادة الفيزياء بإعطاء دروس خصوصية لعدد من الطلاب قبل الامتحان وتسريب أجزاء من الامتحان.

وأسفرت نتائج تحقيقات اللجنة عن عدم مطابقة ما تم تداوله من فيديوهات مع أسئلة الامتحان على النحو التالي:

أولا: الفيديو الأول المتداول تناول شرح لتكوين الهولوجرام مع وضع بعض الرموز على الاشعة مثل X و Y، كما أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الرسم الموجود فى الامتحان، كما أن المسميات فى ورقة الامتحان تختلف عن ما تضمنته الفيديو.

كما أن السؤال المتداول بالفيديو يشبه الاسئلة التي تتضمنها الكتب الخارجية.

ثانيا: الفيديو الثاني المتداول تناول شرح سؤال لتحويل الجلفانومتر إلى فولتميتر لنفس فكرة امتحان الفيزياء دور العام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

كما أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الموجود في الامتحان فى الأرقام، حيث كانت شدة التيار المار في الدائرة في الفيديو 2mA بينما في الامتحان كان مكتوب على الرسم 0.01A، كما أن أرقام فروق الجهد فى الفيديو تختلف عن الأرقام المعطاة في المسألة وهذا السؤال المتداول بالفيديو يشبه اسئلة من امتحانات سابقة موجودة بالكتب الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الشخص محل الادعاء يخضع حاليا للتحقيق من قبل الوزارة وكافة الجهات المعنية ذات الصلة، نظرا لقيامه باعطاء دروس خصوصية لمجموعة من الطلاب بما يتنافى مع موانع مشاركته في لجنة وضع الامتحان.