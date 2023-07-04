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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عرفت أبوها على النت واختفى".. حكاية قاصر أجهضت جنينها وألقتها بالشارع فى الساحل

رضيع
رضيع

شهدت منطقة الساحل بشبرا واقعه مأساوية عندما تخلصت قاصر من جنينها عقب إجهاضه وألقته بالشارع في منطقة شبرا، مما أثار استياء و ذعر الأهالي عقب العثور عليه ملفوفا داخل قطعة قماش.

تلقي البلاغ 

 كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالساحل بلاغا يتضمن العثور على جثة رضيعة في أحد الشوارع بمنطقة الساحل، وعلى الفور شكلت الأجهزة الأمنية في القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

 

تحريات المباحث 

عقب تشكيل فريق بحث وقيام رجال مباحث الساحل بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة الجنين وسؤال شهود العيان تبين ظهور فتاة ألقت بالرضيعة وفرت هاربة، تم تحديد هويتها و القبض عليها وتبين أنها عمرها سبعة عشر عامًا.

 

اعترافات المتهمة

وعقب القبض على المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة وأنها نشبت بينها وبين شاب علاقة غير شرعية، منذ عدة أشهر أسفرت عن حملها في طفل سفاح، وعندما علمت بحملها فوجئت بأن والد الطفل اختفى ولم تعلم عنه أي بيانات لأنها تعرفت عليه عن طريق الإنترنت وأوهمها بحبه لها وكانا يتقابلان في شقة أحد أصدقائه وعندما اتصلت به لإخباره بحملها أغلق الهاتف واختفى وقامت بإجهاض طفلتها في الشهر السابع.

وتخلصت من الطفلة الرضيعة بعد لفها في قماش في الشارع بمنطقة الساحل، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وبمواجهة الطالبة اعترفت بارتكابها الواقعة وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة امر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة  العامه لمباشرة التحقيق.

قرار النيابة

أمرت نيابة الساحل الجزئية، بحجز فتاة على ذمة التحريات لاتهامها بإلقاء جنينها في الشوارع للتخلص منه فور ولادته.

اهالي اثار اتهامها ابو أجهزة الأم إخطار اخبار إخطار ا أخل

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