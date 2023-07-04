النيابة تطلب استعجال تحريات المباحث في واقعه التحرش جنسياً بطفل ب١٥ مايو

طالبت نيابة مايو والتبين الجزئية، باستعجال تحريات المباحث وتقرير الكشف الطبي علي الطفل الذي تم الاعتداء عليه جنسيا من جاره داخل شقته بـ١٥مايو.



وكانت قررت النيابة، أمس الإثنين، حبس موظف، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض طفل داخل منزله بـ15 مايو، وتوقيع الكشف الطبي على الطفل؛ لإثبات حالة التعدي من عدمه.

كان حرر مواطن محضر بقسم شرطة 15 مايو يتهم موظف جاره، بالاعتداء الجنسي علي نجله القاصر، داخل منزله بدائرة قسم شرطة مايو.

كان ورد بلاغًا لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من أحد المواطنين، مفاده تعرض نجله الطفل "أدهم"، 15 سنة، لاعتداء جنسي علي يد جاره "إسلام أشرف"، موظف، عقب تهديده واستدراجه داخل منزله عدة مرات، حتى أبلغ والده.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2845 لسنة 2023، العرض على النيابة للتحقيق.