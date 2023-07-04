صحيفة هندية: عام 2023 سجل أقصى درجات الحرارة التى شهدها الكوكب

قالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، إن العالم يسجل درجات حرارة قياسية على اليابسة والبحر بسبب تغير المناخ، حيث سجل عام 2023 أقصى درجات الحرارة التي شهدها الكوكب.

يقول خبراء المناخ إن هدف الحفاظ على الاحترار العالمي على المدى الطويل في حدود 1.5 درجة مئوية بعيد المنال، وذلك مع فشل الدول في تحديد أهداف أكثر طموحًا على الرغم من شهور من ارتفاع درجات الحرارة على الأرض والبحر.

قالت الصحيفة، إنه مع تجمع المبعوثين في بون في أوائل يونيو الماضي للتحضير لمحادثات المناخ السنوية لهذا العام في نوفمبر، كان متوسط ​​درجات حرارة الهواء السطحي العالمي أعلى من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لعدة أيام، حسبما ذكرت خدمة تغير المناخ كوبرنيكوس الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن متوسط ​​درجات الحرارة قد تجاوز مؤقتًا عتبة 1.5 درجة مئوية من قبل ، إلا أن هذه كانت المرة الأولى التي يفعلون فيها ذلك في صيف نصف الكرة الشمالي الذي يبدأ في الأول من يونيو، كما حطمت درجات حرارة البحر أيضًا سجلات أبريل ومايو.

وقالت سارة بيركنز كيركباتريك، عالمة المناخ في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية: "لقد نفد الوقت لدينا لأن التغيير يستغرق وقتًا، ففي الوقت الذي يستعد فيه مبعوثو المناخ من أكبر دولتين مسببتين لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري للاجتماع الشهر المقبل، حطمت درجات الحرارة الأرقام القياسية لشهر يونيو في العاصمة الصينية بكين، وضربت موجات الحر الشديدة الولايات المتحدة".

وأضاف التقرير، كانت أجزاء من أمريكا الشمالية أعلى بنحو 10 درجات مئوية عن المتوسط ​​الموسمي هذا الشهر، وغطى الدخان الناتج عن حرائق الغابات كندا والولايات المتحدة.

وفي الهند، التي تعد واحدة من أكثر المناطق تأثراً بالمناخ ، تم الكشف عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة استمرار ارتفاع درجات الحرارة، كما تم تسجيل درجات حرارة شديدة في إسبانيا وإيران وفيتنام، مما أثار مخاوف من أن يصبح الصيف المميت العام الماضي أمرًا روتينيًا.

وتابع التقرير، اتفقت الدول في باريس في عام 2015 على محاولة الحفاظ على ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة على المدى الطويل في حدود 1.5 درجة مئوية، ولكن هناك الآن احتمال بنسبة 66٪ أن يتجاوز المتوسط ​​السنوي عتبة 1.5 درجة مئوية لمدة عام كامل على الأقل من الآن وحتى عام 2027.