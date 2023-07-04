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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

اعتمد  اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الأولى للقبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان لتحليل نتائج الشهادة الإعدادية، ومن ثَم  تحديد مجموع القبول كالتالي:

▪️إدارة الخارجة التعليمية 
*مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين )  210  درجة.
* مدرسة  الخارجة الثانوية الصناعية بنات 140 درجة.  
*مدرسة المروة الثانوية التجارية 230  درجة (بنين وبنات). 
* مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية 200 درجة للبنين و 240 درجة للبنات.

▪️إدارة الداخلة التعليمية 
* مدرسة موط الصناعية للبنين 150 درجة. 
* مدرسة موط الثانوية للبنات 140 درجة.
* مدرسة موط الثانوية التجارية 255 درجة بنين وبنات.
* مدرسة موط الزراعية 140 درجة بنين وبنات.

▪️إدارة الفرافرة التعليمية 
* مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة  200 درجة بنين و230 بنات. 
* مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية 220 للبنين و200  للبنات. 
* مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات.

▪️إدارة بلاط التعليمية 
* مدرسة بلاط الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات.

▪️إدارة باريس التعليمية 
*مدرسة باريس الثانوية الزراعية 140 بنين و بنات.

و تقرر بدء المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي (العام - والفني) للعام الدراسي، اعتبارًا من غد الثلاثاء ٤ يوليو حتى السبت  ٢٢ يوليو ٢٠٢٣، من خلال الرابط التالي: https://tansiksec.emis.gov.eg////auth/login

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد شهد اعتماد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد 
محافظ الوادي الجديد المرحلة الاولي للقبول بمدارس التعليم الفني الحاصلين على الشهادة الإعدادية التنسيق الالكتروني

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