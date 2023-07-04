محافظ الوادى الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الأولى للقبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان لتحليل نتائج الشهادة الإعدادية، ومن ثَم تحديد مجموع القبول كالتالي:

▪️إدارة الخارجة التعليمية

*مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين ) 210 درجة.

* مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات 140 درجة.

*مدرسة المروة الثانوية التجارية 230 درجة (بنين وبنات).

* مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية 200 درجة للبنين و 240 درجة للبنات.

▪️إدارة الداخلة التعليمية

* مدرسة موط الصناعية للبنين 150 درجة.

* مدرسة موط الثانوية للبنات 140 درجة.

* مدرسة موط الثانوية التجارية 255 درجة بنين وبنات.

* مدرسة موط الزراعية 140 درجة بنين وبنات.

▪️إدارة الفرافرة التعليمية

* مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة 200 درجة بنين و230 بنات.

* مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية 220 للبنين و200 للبنات.

* مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات.

▪️إدارة بلاط التعليمية

* مدرسة بلاط الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات.

▪️إدارة باريس التعليمية

*مدرسة باريس الثانوية الزراعية 140 بنين و بنات.

و تقرر بدء المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي (العام - والفني) للعام الدراسي، اعتبارًا من غد الثلاثاء ٤ يوليو حتى السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣، من خلال الرابط التالي: https://tansiksec.emis.gov.eg////auth/login

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد شهد اعتماد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.