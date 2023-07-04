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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فريق طبى بمستشفى كفر الزيات ينقذ طفلا ابتلع جسما غريبا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نجحت مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، في إنقاذ طفل بلع جسم غريب.

واستقبلت مستشفى كفرالزيات العام، طفل ابتلع جسم غريب أثناء تناوله العلاج من قبل والدته، وتم استدعاء أطباء الرعاية المركزة والأطفال لمحاولة إنقاذه و تركيب أنبوبة حنجرية.

وأكد مصدر داخل المستشفى، أن الطفل أثناء اإنقاذة توقف عن التنفس والعلامات الحيوية، وبعد عدة محاولات من تركيب الأنبوبة الحنجرية، واستدعاء أطباء الأنف والأذن لعمل شق حنجري للطفل لإنقاذ حياته، وتمكن فريق عمل الأطباء من استخراج الجسم الغريب، وتركيب الأنبوبة الحنجرية.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
بالصور مدير مستشفى كفر الزيات العام ينقذ طفل ابتلع جسم

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