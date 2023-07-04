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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. اتحاد جدة يتعاقد مع جوتا قادمًا من سيلتيك

جوتا لاعب الاتحاد
جوتا لاعب الاتحاد

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، منذ قليل، تعاقده مع البرتغالي جواو فيليبي الشهير بـ جوتا، قادمًا من سيلتيك الاسكتلندي.

ونشر الاتحاد بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر"، جاء فيه: "يعلن نادي الاتحاد التعاقد مع البرتغالي جواو فيليبي جوتا، لاعب نادي سيلتك الإسكتلندي بعقد يمتد لثلاثة أعوام".

وأضاف: "تم توقيع العقد اليوم الأحد 3 يوليو بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد أنمار عبد الله الحائلي، ونائب رئيس المجلس الأستاذ أحمد بن عصام كعكي، بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي".

واختتم: "يتمنى رئيس مجلس الإدارة التوفيق للاعب في تحقيق التطلعات التي ينشدها كافة محبي وعشاق العميد".

وقدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة، بمبلغ 25 مليون يورو تقريبًا.

وكان البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، وضع مواطنه جواو فيليبي "جوتا" لاعب سيلتك الأسكتلندي، ضمن الأولويات؛ ليعوض غياب محترفنا المصري أحمد حجازي بسبب الإصابة.

صاحب الـ24 عامًا شارك الموسم الماضي في 43 لقاء سجل 12 هدفًا وصنع 15.

وسيكون جوتا ثالث صفقات النادي السعودي الأجنبية بعد ضم ثنائي فرنسا نجولو كانتي وكريم بنزيما من تشيلسي وريال مدريد.

يذكر أن اتحاد جدة سيشارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال التي تنطلق الشهر الجاري، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب الترجي التونسي، والشرطة العراقي، إضافة إلى الفائز من مجموع مباراتي الصفاقسي التونسي والهلال السعودي.

اتحاد جدة سيلتيك جواو فيليبي جوتا الاتحاد

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