أشرف سنجر: موقف أمريكا من الاعتداءات الإسرائيلية اختارت به خسارة الشرق الأوسط

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها من الاعتداءات الإسرائيلية اختارت به طريقًا تخسر به الشرق الأوسط وتفتح المجال للصين بعدما عقد الاتفاق السعودي الصيني ومن الممكن أن يكون لها دور حقيقي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد أبوزيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة الفلسطينية لم تر عملًا حقيقًا يبنى عليه حل الدولتين، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أصدرت قرارًا بنقل السفارة الامريكية للقدس وهذا يؤكد اختراق تجمع سكاني كبير للفلسطيين.

يجب أن تدافع أمريكا عن الشرق الأوسط

وتابع، أن الإدراة الأمريكية تحتاج أن تكون دولة تقود العالمية وتحاول أن تدافع عن هيمنتها وسيطرتها ولذا يجب أن تدافع عن الشرق الأوسط، ويجب إعادة النظر أن الحق الفلسطيني ليس بعيدًا والقدس ترتبط بكل مسلم، مشيرًا إلى أن شارون وصل إلى أبعد ما وصل إليه نتنياهو فأين هو الآن، متسائلًا هل يحقق الأخير ما حققه شارون.