التنظيم والإدارة: فتح باب التقديم فى وظائف هيئة الطرق والكبارى الثلاثاء المقبل

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إتاحة التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية للتعيين فى وظائف مهندس كهرباء ومدنى وإلكترونيات بالهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يوليو 2023 حتى 24 يوليو 2023.

ويتطلب شغل الوظائف المعلن عنها القدرة على تأدية وتنفيذ ما يسند إليه من أعمال أخرى متصلة بطبيعة عمل الوظيفة المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية والتعامل مع الحاسب الآلى، بالإضافة إلى اجتياز التدريب اللازم الذى تتيحة الهيئة بنجاح.

ويشترط فى المتقدمين ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما، والحصول على مؤهل عال - مؤهل عال هندسي تخصص مدني، على أن ترفق الطلبات بالمستندات الآتية: الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثانٍ سارية، المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، إيصال الإيداع البنكي، كارنيه نقابة المهندسين، صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة النقل أو هيئة الطرق والكباري وجهين حسب أحوال.

وفى حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب، أما إذا تم تقديم إفادة بالموهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقدير العام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب، وفي حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 24 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علماً بأنه يكون الإيصال واردًا به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.