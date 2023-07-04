ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التنظيم والإدارة: فتح باب التقديم فى وظائف هيئة الطرق والكبارى الثلاثاء المقبل

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إتاحة التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية للتعيين فى وظائف مهندس كهرباء ومدنى وإلكترونيات بالهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يوليو 2023 حتى 24 يوليو 2023.

ويتطلب شغل الوظائف المعلن عنها القدرة على تأدية وتنفيذ ما يسند إليه من أعمال أخرى متصلة بطبيعة عمل الوظيفة المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية والتعامل مع الحاسب الآلى، بالإضافة إلى اجتياز التدريب اللازم الذى تتيحة الهيئة بنجاح.

ويشترط فى المتقدمين ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما، والحصول على مؤهل عال - مؤهل عال هندسي تخصص مدني، على أن ترفق الطلبات بالمستندات الآتية: الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثانٍ سارية، المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، إيصال الإيداع البنكي، كارنيه نقابة المهندسين، صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة النقل أو هيئة الطرق والكباري وجهين حسب أحوال.

وفى حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب، أما إذا تم تقديم إفادة بالموهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقدير العام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب، وفي حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 24 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علماً بأنه يكون الإيصال واردًا به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف مهندس كهرباء الهيئة العامة للطرق وزارة النقل بوابة الوظائف الحكومية

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: فتح باب التقديم فى وظائف هيئة الطرق والكبارى الثلاثاء المقبل

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

خبير: العملية الإسرائيلية بجنين تمت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية

حفل 30 يونيو.. "الحياة" تتصدر التريند والجمهور يشيد بدور المتحدة للخدمات الإعلامية

وفاة المطرب علاء عبدالخالق عن عمر يناهز 59 عاما

بعد ضبط شاب يقود دراجة نارية في وضع غير لائق مع فتاة.. تعرف على العقوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين