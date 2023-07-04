عمرو مصطفى: حسين الجسمى تقاضى حقوقه المالية كاملة عن "بشرة خير" وليست إهداء منه

قال الملحن عمرو مصطفى، إنه كان يرى وطنه يضيع أمام عينيه قبل 30 يونيو، وكان يتعين عليه المشاركة، وبالفعل شارك في الثورة بكل جهده، وقام بعمل عدد من الأغاني الوطنية بعد ثورة ٣٠ يونيو، وأول غنوة قام بتلحينها في تلك الأحداث "طوبة فوق طوبة نبي"، وغنوة يامصريين إيه جرالنا إيه، معبراً:"أغنية يامصريين إيه جرالنا إيه كانت قبل ثورة 30يونيو بـ6 أشهر".

"بشرة خير"

وأكد الملحن عمرو مصطفى، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن إيرادات أغنية "بشرة خير" على اليوتيوب فقط ٦٥٠ ألف دولار، معبراً: "الجسمي أخد الرقم ده فعلاً والأغنية لم تكن إهداء من الجسمي لمصر مثلما يقال وأخد فلوسه وتم الضغط عليا علشان اتنازل عن الغنوة ومستحيل أعمل كدا تاني لأن دخلت في اكتئاب سنين".

وتابع: "كنت عازم على تغيير شكل الأغنية الوطنية التقليدية وكانوا بداية التغيير مع أغنية ما شربتش من نيلها".

وأشار إلى، أنه في ٢٠١٦ بدأ يشعر أن مصر ذاهبة إلى طريقها الصحيح مرة أخرى.

وذكر، أنه يأمل أن يكون هناك نظر في حقوق الملكية الفكرية الإبداعية، يجب أن يناقش هذا الأمر المبدعين في الحوار الوطني وليس رجال الاقتصاد والسياسة.