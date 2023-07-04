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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مراكز ومدن كفر الزيات فى جولة مسائية (صور)

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد مراكز ومدن كفر الزيات

أجرى محافظ الغربية جولة مسائية تفقدية لمركز ومدينة كفر الزيات تابع خلالها مدى الالتزام بمواعيد غلق الورش، وكذلك إزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، رافقه خلالها عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وشملت الجولة تفقد شوارع (الجيش، أبو عوف وشارع الملال)، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بمدخل كفر الزيات القادم من الإسكندرية، حيث وجه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات التي تم رصدها، وكذلك متابعة مواعيد غلق الورش الرسمية، كما وجه إدارة المرور بالتعامل مع السيارات المخالفة لقواعد وتعليمات المرور من حيث السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية.

وفي سياق متصل، قام المحافظ بجولة تفقدية لمركز ومدينة السنطة تابع خلالها رفع الإشغالات والنظافة على طريقي السنطة- زفتى وكفر كلا الباب، كما تفقد خلال جولته أعمال النظافة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي مركز زفتى.

محافظ الغربية يتفقد مراكز ومدن كفر الزيات
محافظ الغربية يتفقد مراكز ومدن كفر الزيات
محافظ الغربية يتفقد مراكز ومدن كفر الزيات
محافظ الغربية يتفقد مراكز ومدن كفر الزيات
محافظ الغربية يتفقد مراكز ومدن كفر الزيات
محافظ الغربية يتفقد مراكز ومدن كفر الزيات
محافظ الغربية يتفقد مراكز ومدن كفر الزيات السنطة وزفتى في جولة مسائية مكبرة إزالة كافة الاشغالات السير عكس الاتجاه السيارات المخالفة الرئاسية حياة كريمة الصناعة المصرية الشركات العالمية بمدينة المحلة الكبري حياة كريمه

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