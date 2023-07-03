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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 2.9 مليار دولار صادرات مصرية لدول الوحدة الاقتصادية العربية خلال 3 أشهر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بلغت 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 4.1 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.2 مليار دولار.
جاءت السودان فى مقدمة بلدان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من حيث قيمة الصادرات المصرية إليها، والتى بلغت نحو 188.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 116.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 72.2 مليون دولار.
وفى مرتبة لاحقة، حلت المملكة الأردنية والتى بلغت الصادرات المصرية إليها نحو 43.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 64.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه بانخفاض قدره 21.1 مليون دولار، يليها صادرات مصر لليبيا، والتى بلغت نحو 22.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 15.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 7.4 مليون دولار.
وسجلت صادرات مصر إلى فلسطين نحو 110 آلاف دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 1.067 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 957 ألف دولار، وبلغت الصادرات المصرية إلى سوريا نحو 9.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 24.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 14.7 مليون دولار، كذلك بلغت الصادرات المصرية للعراق نحو 1.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 11.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 10.3 مليون دولار.
يشار إلى أن الجملة العمومية لصادرات مصر إلى دول العالم قد انكمشت إلى حدود 3.7 مليار دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 5.7 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 1.9 مليار دولار بنسبة 34.6%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء مجلس الوحدة الاقتصادية الصادرات المصرية السودان

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