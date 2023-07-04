متحدث التعليم العالى: التطور فى المنظومة يتم وفق متطلبات السوق العصرية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم العالي في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث أنشأت الدولة المصرية عددًا لا بأس به من الجامعات الأهلية والتكنولوجية في مختلف المحافظات، وذلك لمواكبة التطورات العالمية.

الجامعات الأهلية

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الجامعات التكنولوجية التي أنشأتها الدولة منتشرة في عدد كبير من المحافظات المصرية، كما أن عدد أفرع الجامعات الأجنبية في مصر وصل إلى 4 أفرع تمنح الطلاب المصريين شهادات الجامعات الأم.

وتابع: "تلقينا دعمًا غير مسبوق بعد ثورة 30 يونيو، والجامعات المصرية تشهد تطورًا كبيرًا في البحث العلمي، حيث تقدم 44 ألف بحث دوري خلال العام الماضي، وترتيب أول على مستوى أفريقيا للعام التوالي".

تطور التعليم التكنولوجي

واستطرد: "يوجد 120 مستشفى جامعي تخدم 22 مليون مواطن مصري سنويًا، كما أنه تمت إضافة تخصصات دقيقية تخدم كافة المبادرات الرئاسية الصحية والقوافل الطبية المختلفة".

وأشار إلى أن التطور في منظومة التعليم العالي يتم وفق متطلبات السوق العصرية، إضافة إلى الثورة الصناعية التي يشهدها العالم حالياً.