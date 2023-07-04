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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 407 ملايين دولار صادرات مصر الزراعية خلال مارس الماضى

صادرات زراعية
صادرات زراعية

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية قاربت نصف مليار دولار خلال شهر، بعدما سجلت 407 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي مقابل 418.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 11.1 مليون دولار.

ورغم انكماش الصادرات الزراعية، إلا أن صادرات برتقال بأنواعه ارتفعت إلى حدود  141.5 مليون دولار خلال شهر مارس من العام الحالي 2023 مقابل 133.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 7.9 مليون دولار، كما ارتفعت  صادرات بصل طازج إلى حدود 23.1 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي مقابل 9.026 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 141 مليون دولار.

وسجلت صادرات أنواع من خضر ارتفاعًا إلى حدود 9.3 مليون دولار خلال شهر مارس من العام الحالى 2023 مقابل 6.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 2.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع 36.8%.

بينما تراجعت صادرات مصر من بطاطس بنسبة 33.4%، لتسجل 72 مليون دولار خلال شهر مارس 2023  مقابل 108 مليون دولا خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 36 مليون دولار، كما تراجعت واردات فراولة طازجة إلى حدود 7.2 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 8.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.2 مليون دولاربنسبة 14.5%، كذلك سجلت صادرات فاصوليا خضراء تراجعًا إلى حدود 5.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 7.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.7 مليون دولار بنسبة 23.5%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض الجملة العمومية لصادرات مصر إلى دول العالم إلى حدود 3.7 مليار دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 5.7 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 1.9 مليار دولار بنسبة 34.6%.

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