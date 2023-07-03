"قوى النواب": بيان 3 يوليو شكّل مرحلة فاصلة فى عمر الوطن

قال عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اليوم تحل الذكرى العاشرة لـ3 يوليو اليوم الذي شكل مرحلة فاصلة في عمر الوطن، عندما ألقى الرئيس السيسي خطاب 3 يوليو 2013، وأعلن خلاله خارطة الطريق، وما تضمنه من بنود من بينها تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

أضاف عبدالفضيل، في تصريحات اليوم، أنه في هذا اليوم استجابت القوات المسلحة لمطالب الشعب المصري بإسقاط حكم المرشد وجماعته الإرهابية، ونزل الملايين من المصريين إلى الميادين مطالبين القوات المسلحة بالتدخل لإنقاذ البلاد بعد ارتكاب جرائم بحق مصر، وانتظرت جموع المواطنين في الشوارع والميادين الخطاب التاريخي الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، معلنًا خارطة المستقبل.

وأوضح أن بيان 3 يوليو سيظل تجسيداً حقيقياً للانتصار للإرادة المصرية والتلاحم بين الجيش والشعب المصري في وجه أي خطر يحاك ضد الدولة المصرية، وسيظل يوما فارقا في تاريخ الأمة المصرية والعربية، لأنه اليوم الذي كتب شهادة وفاة جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت بشتي الطرق إسقاط الدولة المصرية تحت مزاعم وشعارات دينية ظاهرها الرحمة، وباطنها إسقاط مصر في أيدي قوى الشر.

ولفت عبدالفضيل إلى أن ما جرى قبل وأثناء وبعد 30 يونيو كان بداية تشكيل مصر الجديدة و"الدولة الحديثة" التي لا مكان فيها للعنف ولا الإرهاب، ولا القتل والتي وفرت لكل مصري الأمن والأمان والاستقرار للعبور إلي "الجمهورية الجديدة"، مؤكدًا أنه خلال السنوات العشرة الماضية استطاع الشعب أن يستكمل ثورته السلمية الشعبية ونجح نجاح أذهل العالم، واتجهت الدولة بقيادة الرئيس السيسى نحو القضاء على الأزمات التي تواجه مصر ووضع حلول جذرية للمشكلات، وعملت على القضاء علي الفساد، وبناء الإنسان المصري، وانطلقت نحو مسيرة البناء والتنمية المستدامة، وصاغت مستقبل يليق بالشعب المصري، وينطلق نحو الجمهورية الجديدة.