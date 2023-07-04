محمود مسلم: 3 يوليو كان امتدادًا طبيعيًا لـ30 يونيو وأفشل رهان للإخوان

قال محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن يوم 3 يوليو كان يومًا صعبًا وكان رابع يوم للثورة وكان التخوف هو ألا يكمل الناس، مؤكدًا أن هذا ما كان يراهن عليه الإخوان بسبب قرب قدوم رمضان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن 3 يوليو كانت امتدادًا طبيعيًا لـ30 يونيو، وهذا كان يومًا فاصلًا، مشيرًا إلى أن البيان تمت كتابته بدقة شديدة واستيعاب لكافة المشاكل ولم يترك نقطة إلا وتطرق لها ولم يسئ للإخوان إلا برحيلهم.

الدين والسياسة مجرد أدوات للإخوان

وأكد أن الإخوان هم من بادروا بالتجاوزات في رابعة ووقت إخلائها هم من بدأوا بإطلاق النار، مشيرًا إلى أن الدين والسياسة مجرد أدوات لهم والتصنيف الطبيعي لهم أنهم تنظيم إرهابي ببسب الأحداث التي شهدناها منهم خلال هذه السنوات.