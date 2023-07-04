سامح عاشور: لو تراخى الشعب مع الإخوان لظل الوطن بقبضتهم إلى الآن

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، إن الإخوان كانوا يخططون السيطرة والتواجد في جميع مؤوسسات الدولة، كما أنهم وضعوا عدد كبير من المواطنين المصريين على قوائم الاغتيال، لذا أنه إذا كان هناك تراخي من الشعب المصري أثناء حكم الأخوان لظل الوطن بقبضة هذه الجماعة إلى الآن، حيث حرصت عناصر بارزة من المجتمع على عرض وكشف مخططات الإخوان بكل شفافية وصدق أمام الجميع بالرغم من تهديد الجماعة.

حكم الإخوان

وأكد سامح عاشور، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه بالقطع الإخوان ليسوا الأغلبية في الشارع المصري، لذا عند تشكيل الدستور كان يتعين أن يكون لكل فئة في المجتمع ممثل لها، ولكن الإخوان كان لهم رأي آخر.

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وتابع: "الإخوان تدخلوا في عمق السلطة القضائية، ولا يجوز التدخل في هذه السلطة في أي دولة، وهنا كان يجب المواجهة الحتمية من قبل نقابة المحامين، خاصة وأن النقابة جزء من منظومة العدالة، وبالتالي تم رفض هذا التدخل بكل قوة وبسالة".