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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البراعم الصغيرة.. الأطفال يشعلون مسرح الأوبرا فى ذكرى 30 يونيو (فيديو)

دار الأوبرا
دار الأوبرا

قدمت دار الأوبرا في أولى فقرات حفلها الموسيقى بمناسبة الذكرى العاشرة من ثورة 30 يونيو، عددًا من الأغاني الوطنية الحماسية، والتي أبدع الأطفال في غنائها، وأبهروا جمهور دار الأوبرا.

وقدم الأطفال أغاني "إن كان على القلب مالوش غيرك"، و"مشربتش من نيلها".

 

وتحتفل شبكة تليفزيون الحياة، بذكرى ثورة 30 يونيو، بحفل ضخم من دار الأوبرا المصرية، يضم نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة يقدمها نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، ومن إخراج مهدى السيد ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى أحمد في 3 يوليو على المسرح الكبير.

حفلة دار الأوبرا الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 3 يوليو دار الاوبرا حفل موسيقي

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