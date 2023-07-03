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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: العملية الإسرائيلية بجنين تمت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية

جنين
جنين

قال حامد فارس، خبير بالشئون العربية، إن ما تقوم به إسرائيل في جنين هي الأكبر منذ 20 عامًا في ظل حكومة متطرفة دائمًا تصدر المشاكل داخل فلسطين لحرصها على أن تكون في رئاسة وزراء الاحتلال لأطول فترة ممكنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن هذه العملية تمت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية؛ لأنه لا يتم القيام بمثل هذه العمليات إلا بتنسيق دولي.

وأشار حامد فارس إلى أن المجتمع الدولي ترك الشعب الفلسطيني فريسة سهلة لآلة الحرب الإسرائيلية، وأصبحت في مهب الريح، خاصة بعد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس، وجعلها عاصمة لإسرائيل.

هذه الحرب من الممكن أن تمتد خارج الأراضي الفلسطينية

وأكد أن هذه الحرب من الممكن أن تمتد خارج الأراضي الفلسطينية، ومن الممكن أن تؤدي لاشتعال المنطقة، ولهذا تسعى الدولة المصرية لوقف هذه العمليات، مشيرًا إلى أن الأمور تسير في طريقها لانتفاضة ثالثة؛ لأن إسرائيل تطمح في السيطرة على الضفة الغربية كاملة.

خبير بالشئون العربية إسرائيل جنين الادارة الامريكية التنسيق الأراضي الفلسطينية

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