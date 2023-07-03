جلست أمامه على الدراجة.. التحري عن "ميكانيكي الجيزة"

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأثنين، حجز ميكانيكي عرض حياته للخطر أثناء قيادته الدراجة النارية على أحد الطرقات السريعة بالجيزة على ذمة تحريات المباحث.

كان رصد منشور مرفق بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام قائد دراجة نارية وبرفقته إحدى الفتيات بالسماح لها بالجلوس أمامه في وضع غير لائق حال قيادته للدراجة، مما يعرض حياتهما والآخرين للخطر.

بالفحص تم تحديد الدراجة النارية محل الواقعة وتبين أنها كانت بحوزة أحد الأشخاص ميكانيكي دراجات نارية - مقيم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وكذا ضبط الدراجة النارية، وبمواجهته أقر بأنه يعمل بورشة لصيانة وإصلاح الدراجات النارية وكان يقود الدراجة المشار إليها وبصحبته إحدى صديقاته تم اتخاذ الإجراءات القانونية.