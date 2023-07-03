ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جلست أمامه على الدراجة.. التحري عن "ميكانيكي الجيزة"

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأثنين، حجز ميكانيكي عرض حياته للخطر أثناء قيادته الدراجة النارية على أحد الطرقات السريعة بالجيزة على ذمة تحريات المباحث.
كان رصد منشور مرفق بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام قائد دراجة نارية وبرفقته إحدى الفتيات بالسماح لها بالجلوس أمامه في وضع غير لائق حال قيادته للدراجة، مما يعرض حياتهما والآخرين للخطر.

بالفحص تم تحديد الدراجة النارية محل الواقعة وتبين أنها كانت بحوزة أحد الأشخاص ميكانيكي دراجات نارية - مقيم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وكذا ضبط الدراجة النارية، وبمواجهته أقر بأنه يعمل بورشة لصيانة وإصلاح الدراجات النارية وكان يقود الدراجة المشار إليها وبصحبته إحدى صديقاته تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ميكانيكي الدراجة النارية تحريات المباحث الطرقات السريعة محافظة الجيزة منطقة فيصل

الأكثر قراءة

بعد ضبط شاب يقود دراجة نارية في وضع غير لائق مع فتاة.. تعرف على العقوبة

استدرجه عدة مرات.. موظف يهتك عرض قاصر في مايو

أجهضت الجنين ولفته بقطعة قماش.. تفاصيل جريمة "فتاة الساحل"

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

جلست أمامه على الدراجة.. التحري عن "ميكانيكي الجيزة"

موقف الزمالك من عقوبة لجنة الانضباط ضد دونجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين

مهند العكلوك: العدوان الإسرائيلى على جنين يؤدى إلى إنهاء المشروع الوطنى الفلسطينى