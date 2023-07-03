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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ورش ومحاضرات توعوية بروضة السيدة ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات الثقافية

شهدت روضة السيدة زينب، اليوم الاثنين، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن برنامج فعاليات الهيئة بمناطق الإسكان بديل العشوائيات.

تضمنت الفعاليات عددا من الورش الفنية التى شارك بها قصر ثقافة ٢٥ يناير، حيث نفذت فاطمة شعبان مسابقة فى المعلومات العامة وأخرى للرسم على وجوه الأطفال، كما نفذت ناريمان نبيل ورشة تشكيل بالورق لعمل فراشات من ورق الكانسون، ونفذت رغدة كمال ورشة أشغال يدوية لعمل انسيالات بالخرز الملون، وورشة طباعة بالاستنسل نفذتها وفاء أبو الفضل، وتضمنت كذلك عرض الأراجوز والمهرج.

وأقيم حوار عن "الاهتمام بالصحة البدنية" تحدثت خلاله د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على البرنامج الثقافي بمناطق الإسكان البديل، عن كيفية الاهتمام بصحة الجسم والسلوكيات الصحية السليمة التى تحافظ على صحة الأسنان، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من صحة الطفل، موضحة أن من السلوكيات الإيجابية الصحية الاهتمام بنظافة وغسيل الأسنان وإعداد البرامج الوقائية والخطط للثقافة الصحية للأطفال.

أقيمت الفعاليات بالتعاون مع جهاز روضة السيدة زينب برئاسة المهندس جمال بركات، استكمالا لفعاليات ثقافية شاملة تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وبشكل مستمر ومكثف للأسر والأطفال من قاطني الإسكان بديل العشوائيات، والتي شملت فعاليات بعدة أحياء احتفالا بعيد الأضحى المبارك خلال الأيام الماضية، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل، وفي ضوء استراتيجية العدالة الثقافية وبرنامج عمل وزارة الثقافة.

 

 

الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة لمخرج هشام عطوة فعاليات الهيئة بمناطق الإسكان بديل العشوائيات روضة السيدة زينب قصر ثقافة ٢٥ يناير

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