مصرع فتاة وإصابة اثنين في حادث سير بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها فيما أصيبت اثنين آخرين فى حادث تصادم تروسيكل مع سيارة بدائرة مركز منيا القمح، وتم تحرير المحضر اللازم.

واستقبل مستشفى منيا القمح المركزى، كل من “نسمة.ل.ف” 25 سنة، جثة هامدة، و"ناهد.س.م" 26 سنة، مصابة بكسر بالذراع الأيسر، و“خالد ح.ح” 33 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيم قرية المجازر بمركز منيا القمح.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة مع تروسيكل، بطريق قرية سنهوت، دائرة مركز منيا القمح، ما أسفر عنه وفاة الأولى وإصابة الاثنين الآخرين.