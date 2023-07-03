ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع فتاة وإصابة اثنين في حادث سير بالشرقية

مصرع
مصرع

لقيت سيدة مصرعها فيما أصيبت اثنين آخرين فى حادث تصادم تروسيكل مع سيارة بدائرة مركز منيا القمح، وتم تحرير المحضر اللازم.

واستقبل مستشفى منيا القمح المركزى، كل من “نسمة.ل.ف” 25 سنة، جثة هامدة، و"ناهد.س.م" 26 سنة، مصابة بكسر بالذراع الأيسر، و“خالد ح.ح” 33 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيم قرية المجازر بمركز منيا القمح.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة مع تروسيكل، بطريق قرية سنهوت، دائرة مركز منيا القمح، ما أسفر عنه وفاة الأولى وإصابة الاثنين الآخرين.

ادث تصادم سيارة أصيب 3 أشخاص المباحث الجنائية بمحافظة الشرقية تصادم تروسيكل

الأكثر قراءة

استدرجه عدة مرات.. موظف يهتك عرض قاصر في مايو

بعد ضبط شاب يقود دراجة نارية في وضع غير لائق مع فتاة.. تعرف على العقوبة

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

أجهضت الجنين ولفته بقطعة قماش.. تفاصيل جريمة "فتاة الساحل"

جلست أمامه على الدراجة.. التحري عن "ميكانيكي الجيزة"

موقف الزمالك من عقوبة لجنة الانضباط ضد دونجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين

مهند العكلوك: العدوان الإسرائيلى على جنين يؤدى إلى إنهاء المشروع الوطنى الفلسطينى