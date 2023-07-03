بـ16 أغنية وطنية.. "الدستور" يرصد حفل ذكرى 30 يونيو بالأوبرا

تنطلق، مساء الاثنين، احتفالية دار الأوبرا برئاسة د.خالد داغر بذكرى ثورة 30 يونيو التى يحييها نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو د.مصطفى حلمى ومشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر ومن إخراج مهدى السيد، ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى أحمد، ويتم نقله على شبكة قناة الحياة، فى إطار التعاون المثمر بين الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقام المايسترو مصطفى حلمي، بوضع برنامج فني مميز لتقديمه للجمهور خلال الحفل، رفقة فرقة الموسيقى العربية، التى تضم نخبة من نجوم غناء الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى مواهب الأوبرا، إذ ينقسم الحفل إلى فاصلين، ويضم باقة متنوعة تضم 16 أغنية تتنوع بين الوطنية والرومانسية ترصدها "الدستور" لكم بالترتيب خلال السطور التالية..

تفاصيل البرنامج الفنى لحفل ذكرى 30 يونيو بالأوبرا

يبدأ الحفل بموسيقى الضوء الشارد تأليف الموسيقار ياسر عبدالرحمن، وصول كمان وربابة أمير سرور مع الفرقة الموسيقية.

ثم يتغنى الفنان محمد حسن بالأغنية الوطنية "تسلم ايديك" كلمات نادر عبدالله، وألحان وليد سعد، كما تشدو الفنانة حنان عصام برائعة "يا مصر يا أم الأمم" كلمات نبيل خلف وألحان وليد سعد، فيما يقدم الفنان أشرف وليد أغنية "بحبك وحشتيني" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد.

ويشدو كلا من المطربين آية عبدالله، وأشرف وليد، وأمنية بكر بـ"الحدود" كلمات عمر بطيشة، وألحان عمار الشريعي، ثم تتغنى الطفلة رقية مصطفى بـ"مشربتش من نيلها" كلمات نور عبدالله، وألحان عمرو مصطفى، ويختتم الفاصل الأول أحمد عفت بأغنية "طير بينا ياقلبي" كلمات حسين السيد، ألحان محمد فوزى وبالأحضان للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وهى من كلمات صلاح چاهين.

أما الفاصل الثانى يفتتحه الطفلان حسام عمرو وشادى محمد، بأغنية "بلدي" كلمات عبد الرحمن الأبنودى، وألحان جمال سلامة، ثم تتغنى الفنانة أميرة أحمد بـ"طوبة فوق طوبة" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، ويتبعه دويتو "فرحانة وخايفة" يتغنى به كل من الفنان أحمد سعيد والفنانة فرح الموجي.

فيما يشدو كل من الفنانين كنزى، وفرح الموجي، ومؤمن خليل، وأحمد سعيد بدويتو "لو كنا بنحبها" كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، أما الفنان ياسر سليمان يتغنى بـ"طاير يا هوا" و"بهية"، وهما من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي.

وتختتم الاحتفالية الفنانة إيمان عبدالغني، وتشدو بأغنية "لولا الملامة" كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان محمد عبدالوهاب، و"يا حبايب مصر" كلمات مصطفى الضمرانى، وألحان حلمي بكر.