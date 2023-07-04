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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة اللهجة لإمام عاشور لهذا السبب

إمام عاشور لاعب ميتلاند
إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي

وجه المستشار مرتضى منصور، رسالة شديدة اللهجة لإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، بشأن عودته من جديد لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور: من يريد الزمالك الباب مفتوح قول لديّ رغبة واكتب ذلك ولكن أنت تقوم بذلك ليزود بيراميدز المبلغ المعروض عليك كده أنت بتلعب بالنار".

وأشار مرتضى، إلى أنه إذا كنت تريد العودة للزمالك وقع واترك لي التفاوض مع ميتلاند الدنماركي سواء إعارة 6 أشهر أو سنة أو بيع.

وأوضح مرتضى منصور، أن والد زوجة إمام عاشورقال إنه سيحضره لنجلس ولكن إمام أخبره بألا يتدخل وأن هناك وكلاء يتحدثون عنه.

وأتم مرتضى منصور تصريحاته بقوله: "نادي الزمالك مفتوح لإمام عاشور، مصطفى فتحي، طارق حامد، محمد أبوجبل، جنش وعمر كمال وأي لاعب ترك النادي ورحلّ ولكن النادي لا يجري خلف لاعب".

ومن جانب آخر، أبدى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك استياءه من الشائعات التي ترددت خلال الآونة الأخيرة فيما يخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل ارتباط الأبيض بمباريات مهمة في الفترة المقبلة.

وأكد مدير الكرة أن هناك العديد من الشائعات انتشرت حول الفريق فيما يتعلق ببعض اللاعبين، مضيفا أن الفريق في حالة تركيز شديدة في ظل ارتباط الزمالك بخوض مباراة مهمة أمام المقاولون العرب غدا الثلاثاء في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وأضاف عبد الواحد السيد أن الزمالك لن يتأثر بالشائعات ولا يوجد وقت لدينا للرد عليها، والفريق يركز لإنهاء الموسم بصورة جيدة والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر، والاستعداد للبطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 28 يوليو الجاري.

الانتقالات الصيفية المقبلة العودة للزمالك المستشار مرتضى منصور إمام عاشور لاعب ميتلاند بيراميدز

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