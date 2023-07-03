الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الاثنين، عن مراقبة الوضع في جنين بالضفة الغربية عن كثب.

وحثت الخارجية الأمريكية، إسرائيل إلى اتخاذ جميع الإجراءات لمنع إزهاق أرواح المدنيين.

تابعت: "أحداث الضفة الغربية تسلط الضوء على ضرورة عمل قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية معا".

وكان، قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه على كل الدول احترام وتطبيق القانون الدولي في فلسطين بوجه إسرائيل.

وأضاف العكلوك: "لدينا فرصة حقيقية عبر المحكمة الدولية لاعتبار الاحتلال إسرائيلي غير قانوني"، مشيرًا إلى انعقاد الجامعة العربية غدًا صباحًا لبحث قرار حول اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، بحسب قناة العربية.

تابع: "العدوان الإسرائيلي على جنين جزء من محاولة إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني".

تحذيرات أممية

من جانبه، قال تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إن التصعيد الحالي في الضفة الغربية المحتلة خطير للغاية، ويأتي بعد شهور من التوترات المتصاعدة.

وأضاف: "قُتل ثمانية فلسطينيين، بينهم مقاتلين، وأصيب عدد آخر بنيران قوات الأمن الإسرائيلية خلال عملية عسكرية إسرائيلية بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم".

وأوضح أن العملية تأتي بعد شهور من التوتر المتزايد الذي يذكر مرة أخرى بالوضع المتفجر للغاية، والذي لا يمكن التنبؤ به في جميع أنحاء الضفة الغربية".

وتابع: "منذ البداية، كنت على اتصال مباشر مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع بشكل عاجل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإيصال الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات الضرورية إلى جنين".

فيما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإدانة هذا العدوان الإرهابي على جنين ومخيمها.