باحث سياسي: ما يحدث في جنين يهدف التغطية على التوسعات الاستيطانية لإسرائيل

قال أشرف العكة، باحث سياسي، إن ما يقوم نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في جنين، هو لتنفيذ مخطط خطير وهو استهداف الشعب الفلسطيني ولتنفيذ عملية التوسع الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مخطط لتهويد القدس، وأنهم يستغلون الظروف العالمية لتحقيق مخططهم، مؤكدًا أن ما يحدث في جنين ليغطي على توسعاتهم الاستيطانية، وإنهاء فكرة الأرض مقابل السلام.

وتابع، أن إسرائيل لاتكترث للقانون الدولي الإنساني، وتدعي أنها تدافع عن أمنها القومي لاستجداء التعاطف الدولي، مشيرًا إلى أن أمريكا هي حليفة لإسرائيل وأعلنت دعمها لها في الدفاع عن أمنها وهذا يؤكد الازدواجية الغربية في التعامل مع القضايا العربية.

الشعب الفلسطيني وفصائله بمرحلة حاسمة في تاريخ الصراع المفتوح

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني وفصائله في مرحلة حاسمة في تاريخ الصراع المفتوح مع الاحتلال والذي يدشن مرحلة جديدة وأصبح هناك 750 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية ويقتلون الأطفال والنساء.