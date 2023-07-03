ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسي: ما يحدث في جنين يهدف التغطية على التوسعات الاستيطانية لإسرائيل

جنين
جنين

قال أشرف العكة، باحث سياسي، إن ما يقوم نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في جنين، هو لتنفيذ مخطط خطير وهو استهداف الشعب الفلسطيني ولتنفيذ عملية التوسع الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مخطط لتهويد القدس، وأنهم يستغلون الظروف العالمية لتحقيق مخططهم، مؤكدًا أن ما يحدث في جنين ليغطي على توسعاتهم الاستيطانية، وإنهاء فكرة الأرض مقابل السلام.

وتابع، أن إسرائيل لاتكترث للقانون الدولي الإنساني، وتدعي أنها تدافع عن أمنها القومي لاستجداء التعاطف الدولي، مشيرًا إلى أن أمريكا هي حليفة لإسرائيل وأعلنت دعمها لها في الدفاع عن أمنها وهذا يؤكد الازدواجية الغربية في التعامل مع القضايا العربية.

الشعب الفلسطيني وفصائله بمرحلة حاسمة في تاريخ الصراع المفتوح

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني وفصائله في مرحلة حاسمة في تاريخ الصراع المفتوح مع الاحتلال والذي يدشن مرحلة جديدة وأصبح هناك 750 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية ويقتلون الأطفال والنساء.

باحث سياسي جنين توسعاتهم الاستيطانية الظروف العالمية تحقيق مخططهم القانون الدولي الإنساني الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

مهند العكلوك: العدوان الإسرائيلى على جنين يؤدى إلى إنهاء المشروع الوطنى الفلسطينى

نتنياهو: جنين تحولت إلى ملاذ للإرهابيين ونحن نضع حدًا

رئيس بلدية جنين لـ"القاهرة الإخبارية": الجرحى يموتون لصعوبة وصول الإسعاف إليهم

انقطاع المياه عن مخيم جنين بسبب تدمير البنية التحتية

مصادر فلسطينية: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلى فى جنين

الصحة الفلسطينية: 9 شهداء و50 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلى على جنين

الأكثر قراءة

استدرجه عدة مرات.. موظف يهتك عرض قاصر في مايو

بعد ضبط شاب يقود دراجة نارية في وضع غير لائق مع فتاة.. تعرف على العقوبة

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

أجهضت الجنين ولفته بقطعة قماش.. تفاصيل جريمة "فتاة الساحل"

جلست أمامه على الدراجة.. التحري عن "ميكانيكي الجيزة"

موقف الزمالك من عقوبة لجنة الانضباط ضد دونجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين

مهند العكلوك: العدوان الإسرائيلى على جنين يؤدى إلى إنهاء المشروع الوطنى الفلسطينى