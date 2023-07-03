ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: بيان 3 يوليو صفعة للإخوان لبداية مرحلة نهضة جديدة

عمرو القماطي
عمرو القماطي

هنأ عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى بيان 3 يوليو 2013 ومرور 10 سنوات على أحداث ثورة 30 يونيو العظيمة.

وقال القماطي "ما تحقق في مصر من إنجازات دليل أن 30 يونيو كانت حتمية وأن التضحية من أجل الوطن لا تعادلها تضحية أخرى.

ووصف النائب بيان 3 يوليو 2013، بأنه كان صفعة مدوية على وجه الإخوان وتأكيد أن القوات المسلحة المصرية خير سند للشعب في أحلك الظروف.

وأكد عضو الشيوخ أن البيان كان بمثابة وأد للمؤامرة الإخوانية على الدولة المصرية والمنطقة العربية بأكملها، أعقاب الثورة التي حمت مصر من شبح الاقتتال الأهلي، وانطلقت البلاد بعدها في عصر جديد للتنمية والبناء.

وأوضح أن يوم 3 يوليو وبيانه 2013 كان يوم الخلاص والنجاة من حكم مستبد كان يسعى لتقويض إرادة المصريين، قائلا: لولا تدخل الرئيس السيسي، وقت وجوده على رأس القوات المسلحة، وتحمله عواقب ذلك القرار المصيري لكانت تعرضت مصر لمصير مظلم وفوضوي.

ولفت النائب إلى أن بيان 3 يوليو يمثل مرحلة فاصلة في تاريخ مصر الحديث، فقد كان يوم الاسترداد لوطن كاد أن يختطف من قبل جماعة إرهابية عميلة.

واختتم القماطي: بيان 3 يوليو وقبله ثورة 30 يونيو، أيام عظيمة شهدتها مصر قام بها شعبها للدفاع عن وحدتها وهويتها، وإسقاط مستبدين وخونة.

3 يوليو 2013 القوات المسلحة المصرية النائب عمرو القماطي بيان 3 يوليو 2013 تدخل الرئيس السيسي ثورة 30 يونيو العظيمة عضو مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

استدرجه عدة مرات.. موظف يهتك عرض قاصر في مايو

بعد ضبط شاب يقود دراجة نارية في وضع غير لائق مع فتاة.. تعرف على العقوبة

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

أجهضت الجنين ولفته بقطعة قماش.. تفاصيل جريمة "فتاة الساحل"

جلست أمامه على الدراجة.. التحري عن "ميكانيكي الجيزة"

موقف الزمالك من عقوبة لجنة الانضباط ضد دونجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين

مهند العكلوك: العدوان الإسرائيلى على جنين يؤدى إلى إنهاء المشروع الوطنى الفلسطينى