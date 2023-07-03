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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"تهنئة إيبارشيات أسيوط وأديرتها بعيد الأضحى".. أبرز فعاليات الأرثوذكسية اليوم

كنيسة
كنيسة

زار الأنبا أندراوس مطران أبوتيج، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب وبرفقتهم وفود من الآباء الكهنة والرهبان والأراخنة، مبنى محافظة أسيوط لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبالهم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ومدير الأمن اللواء أحمد جمال ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

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