سكرتير عام مطروح يوجه بتوزيع صناديق القمامة على الكورنيش

كلّف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، العميد حاتم السبع، السكرتير المساعد، الاثنين، بالمرور على عدد من شواطئ مطروح للإطمئنان على تواجد الغطاسين وتوافر الخدمات لرواد الشواطئ بالشكل اللائق.

تفقد السكرتير المساعد شاطئ الليدو وروميل ومطروح العام حيث تم الاطمئنان على تواجد الغطاسين والالتزام بالتسعيرة المحددة ١٢٠ جنيهًا للشمسية و٤ كراسي موجها بعمل لوحة إرشادية ببيانات الاسعار ومسؤول الشاطىء وأرقام الاتصال حال أي شكوى او مقترح مع فتح دورات المياه العمومية كذلك تواجد سيارة الإسعاف بكل شاطئ والاطمئنان على حالة النظافة العامة بالكورنيش والشواطئ.

وأشار إلي توفير صناديق وأكياس القمامة بكل شاطئ والحفاظ على نظافته وجار توزيع صناديق القمامة على الكورنيش مع التزام أصحاب تراخيص تشغيل الشاطئ وتعاونهم مع جهود مجلس المدينة في الحفاظ على النظافة العامة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال اجتماعات استعدادات المحافظة لموسم الصيف السياحى باهمية المتابعة المستمرة مع أهمية موسم الصيف الاقتصادية لأبناء المحافظة والحرص على تحقيق مصلحة أبناء مطروح.

وشدد محافظ مطروح على حسن التعامل والتأكيد على توافر الخدمات لرواد الشواطئ من أهالي مطروح وزائريها والعمل على تحقيق مزيد من تحسين الخدمات وتقديمها بالشكل اللائق خاصة مع الاقبال السياحى الكبير والحفاظ على مكانة محافظة مطروح السياحية.

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