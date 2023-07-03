رئيس بلدية جنين لـ"القاهرة الإخبارية": الجرحى يموتون لصعوبة وصول الإسعاف إليهم

قال محمد جرار نائب رئيس بلدية جنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدأت عمليتها ضد جنين أمس، استهدفت خطوط الكهرباء في محيط مخيم جنين والأحياء المجاورة، بقصف مباشر، وصباحًا استهدفت العديد من خطوط الكهرباء.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه منذ السادسة صباح اليوم أُدخل أكثر من 16 جرافة في جنين لتجريف الشوارع بالكامل المؤدية لمخيم جنين، والأماكن المحيطة به، حيث تم تجريف أكثر من 20 كيلومتر من الشوارع.

وأشار إلى أنه منذ العاشرة صباحًا انقطعت خدمتا الكهرباء والمياه داخل أحياء جنين، أكثر من 300 ألف فلسطيني انقطعت عنهم المياه بشكل كامل، مؤكدًا أن ما يمارسه الاحتلال عقوبات جماعية، ضد المدنيين الذين مازالوا في منطقة العمليات، الجرحى والمرضى لم يتم إجلائهم، والمؤسسات الدولية تتدخل لمحاولة تقديم الخدمات للجرحى في جنين، دون جدوى، لأن السلطات الإسرائيلية ترفض السماح لهم بالدخول.

الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الطواقم الطبية ومنع دخولها جنين

ولفت إلى أنه تم استهداف محولات الكهرباء، وأصبحت العديد من الأحياء بلا كهرباء ولا ماء، كما تم إطلاق النار على الطواقم الطبية ومنعها من القيام بعملها.

وأردف: "يضطر المدنيون لحمل الجرحى لمسافات طويلة، للوصول لمناطق الإسعاف، وأحد الشهداء ظل ينزف حتى الموت لصعوبة وصول الإسعاف إليه".

ولفت إلى أنه توجد 3 مستشفيات في المدينة لا تكفي لتقديم الخدمات للمصابين، فالإصابات صعبة ولازال العدوان مستمر، وإذا استمر الوضع سيدفع المحليون فاتورة إنسانية ضخمة.

وختم بأن بلدية جنين أطلقت مناشدة للمجتمعين الدولي والعربي للتدخل لإيقاف العدوان الإسرائيلي في جنين.