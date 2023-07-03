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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الضحية الرابعة لحادث تصادم أسوان تلفظ أنفاسها الأخيرة

الحادث
الحادث

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة، مساء الاثنين، أثناء تلاقيها العلاج داخل مستشفى إدفو متأثرة باصابتها فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم، ليصل إجمالى ضحايا الحادث 4 أشخاص.

وضحايا الحادث هم: مدنية حسن سعد، 33 سنة، قاسم عيسي، 3 سنوات، ماجدة عبدالرحمن، عامان، وسيدة حسن سعد، 29 سنة وتم نقلهم مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمهم إلى أهلهم وذويهم، ليصبح عدد المصابين الذين مازالوا يتلقوا العلاج داخل مستشفى إدفو العام حاليًا 41 شخصًا.

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