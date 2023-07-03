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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسلام عفيفي: 30 يونيو كان يوم استعادة الوطن والهوية المصرية

إسلام عفيفي
إسلام عفيفي

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن 30 يونيو كان يوم استعادة الوطن والهوية المصرية، مؤكدًا أن كلمة "تعطيل الدستور"، كانت تدوي بكل الوطن العربي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمود السعيد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد ثورة 30 يونيو التقطنا أنفاسنا واستعدنا روحنا والبلد المختطف عاد مرة أخرى، حيث أنهم كانوا يريدون تغير هوية البلد وأخونتها، مؤكدًا أن هذا اليوم كان حاسمًا واختبار للشعب ومدى تماسكه وقوته واختبار للنخبة السياسية التي كانت خلف القرار وكل مؤسسات الدولة من الأزهر والكنيسة و14 كيان تمثل كل الوطن.

نشعر بالفخر أن لدينا رموز قادرة على أن تتخذ قرارات جريئة

وتابع، أن مصر كانت حاضرة في هذا المشهد ونشعر بالفخر أن لدينا رموز قادرة على أن تتخذ قرارات جريئة، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان لابد أن يكون له تبعات وفاتورة يدفعها الوطن كله ورأينا الحكمة التي تعامل بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما دعا الشعب للخروج للتفويض باسم الشعب لمجابهة الإرهاب لأنه كان لديه تنبؤ أن القادم هو المواجهة المسلحة.

إسلام عفيفي 30 يونيو استعادة الوطن الهوية المصرية قرارات جريئة اختبار للشعب عبدالفتاح السيسي

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