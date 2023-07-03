الأكثر جماهيرية.. بالأرقام.. برامج «المتحدة» تكتسح مواقع التواصل الاجتماعى

تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم محتوى متنوع يناسب أذواق جميع المشاهدين ومختلف الثقافات، وفى سبيل ذلك نظمت سلسلة من البرامج التليفزيونية المتخصصة فى المجال الفنى، التى تستضيف نخبة من الفنانين والمطربين من مختلف الأجيال والاتجاهات. وخلال عيد الأضحى المبارك جرى عرض ثلاثة برامج مميزة على شاشات الشركة، على رأسها برنامج «صاحبة السعادة»، الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة «دى إم سى»، وبرنامج «معكم منى الشاذلى»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى عبر قناة «سى بى سى»، وبرنامج «أنغام» الذى تقدمه الفنانة أنغام عبر قناة «دى إم سى». فى برنامج «صاحبة السعادة» استضافت إسعاد يونس، فى حلقة خاصة بالعيد، الفنان رضا البحراوى، أحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية فى مصر، والذى قدم باقة من أغانيه التى حققت شهرة واسعة، كما تحدث عن رحلته الفنية والصعوبات التى واجهها فى بداياته، وعن رؤيته للفن والإبداع، وقد لاقت الحلقة استحسانًا كبيرًا من قبل المشاهدين.

أما فى برنامج «معكم منى الشاذلى» فكانت ضيفة شرف حلقة عيد الأضحى الفنانة التونسية لطيفة، التى تعد من أبرز نجمات الغناء فى الوطن العربى، وقدمت باقة من أغانيها التاريخية التى اشتهرت بها على مدار مسيرتها، كما تحدثت عن تجربتها الفنية والإنسانية، وقد أبدى المشاهدون إعجابهم بحلقة لطيفة، خاصة من محبى الطرب والرومانسية.

وفى برنامج «أنغام»، استضافت الفنانة أنغام، فى حلقات عيد الأضحى، المطربة مى فاروق، التى تعتبر من ألمع مطربات الأوبرا فى مصر، وكذا المطربة ريهام عبدالحكيم، التى تتميز بصوتها الشجى وأسلوبها المتجدد.

«الدستور» رصدت آراء مجموعة من المتخصصين حول أسباب نجاح برامج «المتحدة»، لتساعد فى رسم طريق لكل من يريد النجاح.

أمجد مصطفى: نجاح فى تقديم محتوى يناسب جميع الأذواق

قال الناقد الفنى أمجد مصطفى إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أثبتت قدرتها على تقديم محتوى يناسب مختلف الأذواق الموسيقية، وحرصها على دعم الفنانين والمطربين من مختلف التوجهات، فضلًا عن إثراء المشهد الثقافى والفنى فى المجتمع، من خلال تقديم المزيد من الحلقات التليفزيونية المتخصصة خلال فترة عيد الأضحى.

وأضاف «مصطفى»: «هذا النوع من البرامج المتخصصة له أهمية كبيرة لدى المشاهدين، لأنها برامج تسلط الضوء على مجموعة من الفنانين والمطربين المتميزين فى مجالاتهم، وتقدم لهم فرصة للتعرف على أعمالهم وأساليبهم ورؤاهم الفنية، وبالتالى تثرى ثقافتهم الموسيقية وتزيد من احترامهم وتقديرهم للفن والإبداع».

وتابع: «هذه البرامج تسهم أيضًا فى فتح آفاق جديدة للمشاهدين للاستمتاع بأنواع مختلفة من الموسيقى، سواء كانت تقليدية أو حديثة، وبذلك تساعدهم على تطوير التذوق والانتقاء والنقد البنّاء».

وأوضح: «تلك البرامج تقدم للمشاهدين محتوى ترفيهيًا ممتعًا ومفيدًا فى آنٍ واحد، يخفف من ضغوط الحياة والروتين، ويزودهم بالطاقة والإيجابية والسعادة، كما يتم تحفيزهم على المشاركة والتفاعل مع البرامج وضيوفها، عبر التعليقات أو المشاركات من خلال منصات التواصل الاجتماعى المختلفة».

وأكمل: «هذه الفكرة نجحت فى لمّ شمل الأسرة المصرية أمام التليفزيون مرة أخرى، من خلال تقديم محتوى يناسب كل الأعمار والأجناس والاهتمامات، ليجذب انتباه الأسرة بأكملها، ويشعرها بالانتماء والتفاهم».

واختتم: «استضافت البرامج نخبة من الفنانين والمطربين المحبوبين لدى الجمهور، وقدمت لهم فرصة للحديث عن حياتهم وآرائهم وطموحاتهم.. من الضرورى أن يتم تعميم الفكرة فى كل القنوات التليفزيونية، ويظهر أمام الشاشة عدد كبير من المطربين المفضلين لدى الجمهور».

طارق الشناوى:منحت الجمهور ما يحبه فى العيد

أكد الناقد الفنى طارق الشناوى أن الشعب العربى بطبيعته يحب المزيكا، ويميل إلى الغنوة أكثر من الموسيقى، وكان ينبغى أن تقدم القنوات لجمهورها ما يحبونه، وهذا ما حدث خلال البرامج الترفيهية التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر قنواتها التليفزيونية المختلفة.

وأضاف «الشناوى»: «حين استضافت الإعلامية منى الشاذلى الفنانة لطيفة، خلال إحدى حلقات عيد الأضحى، استمعنا إلى أغنيات عمرها تجاوز أكثر من ٣٠ عامًا، واستمتعنا أيضًا بفكرة ارتدائها نفس الفستان الذى ظهرت به وقت تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية فى الماضى، واكتشفت شخصيًا أن رصيد لطيفة من الأغانى ضخم وجميل للغاية».

وأشار إلى خفة الظل التى تضفيها الإعلامية إسعاد يونس طوال الوقت عبر برنامج «صاحبة السعادة»، الذى استضاف مؤخرًا الفنان رضا البحراوى فى حلقة نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور. ولفت إلى أن برنامج الفنانة أنغام أظهر للجمهور أجزاء لا يعرفها عن شخصية المطربة المفضلة، فاتضح أن التربية كانت على المغنى الأصيل فى منزل الموسيقار محمد على سليمان، لذا فمن البديهى أن تردد بين الحين والآخر الكثير من الغناء مع ضيوف البرنامج الخاص بها، مؤكدًا أن البرامج الثلاثة حققت نجاحًا كبيرًا.