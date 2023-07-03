رئيس «هليوبوليس للصناعات الكيماوية»: ننتج جميع أنواع البويات.. ووردنا كراسى الملاعب لـ12 استادًا دوليًا

كشف المهندس مدحت شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، عن أن الشركة تنتج عددًا ضخمًا من المنتجات المتعلقة بالشق المدنى، مثل جميع أنواع البويات والفورمالدهايد واليوريا فورمالدهيد، والهكسامين، وأقراص الوقود الجاف، وكراسى الاستادات الرياضية، التى يتم إنتاجها طبقًا للمواصفات العالمية لـ«فيفا».

وأضاف «شكرى»، فى حواره مع «الدستور»، أن الشركة لبت احتياجات السوق المحلية من كراسى الاستادات الرياضية، عبر توريد المنتج إلى ١٢ استادًا دوليًا، ثم صدرت كميات إضافية إلى بعض الدول الآسيوية والأوروبية والإفريقية.

■ بداية.. حدثنا عن شركة «هليوبوليس للصناعات الكيماوية»؟

- تتمركز شركة «هليوبوليس للصناعات الكيماوية» على مساحة ٨٢٢ فدانًا فى منطقة الهايكستب، وتلبى الشركة احتياجات القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية، وتنتج عددًا من المنتجات المدنية التى تخدم متطلبات السوق.

■ ما أبرز المنتجات العسكرية التى تنتجها الشركة؟

- تنتج الشركة العديد من المنتجات العسكرية التى تلبى مطالب قواتنا المسلحة الباسلة، مثل «الفتيل الانفجارى وتعبئة الرءوس الحربية للصواريخ وقذائف الأعماق والذخيرة (١٠٥، ١١٥ مم) والذخيرة (١٢٠ مم للدبابة M1A1) والذخائر (١٢٢ مم، و١٣٠ مم) وبمب الهاون ١٢٠ مم والصواريخ جراد ١٢٢ مم/ ١٠٧ مم وحافظ ١ و٢ و٣ - الـ١٥٥ مم الكورى وقوالب النسف والأقنعة الواقية»، ويوجد بالشركة مصنع لإنتاج البارود الأسود «مصنع ٨١ الحربى».

■ .. والمنتجات المدنية؟

- يتمثل الشق التصنيعى المدنى للشركة فى إنتاج جميع أنواع البويات والفورمالدهايد واليوريا فورمالدهيد، والهكسامين، وأقراص الوقود الجاف وكراسى الاستادات الرياضية، التى يتم إنتاجها طبقًا للمواصفات العالمية لـ«فيفا»، بحيث تتحمل درجات الحرارة المختلفة والتقلبات الجوية وعوامل التعرية فى مختلف الدول التى يتم التصدير إليها.

وتنتج الشركة كذلك بودرة وعجائن الألومنيوم، ونترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، واللاكيهات والورنيشات، والبرايمرات، وتضم مصنعًا للراتنجات المستخدمة فى صناعة البويات وتطبيقات البوليمرات، كما يصمم القطاع الهندسى بالشركة الأجزاء المعدنية والاسطمبات الخاصة بالمنتجات المدنية والأجزاء المعدنية للمرشحات الكيميائية وبعض قطع الغيار، ومنتجاتنا أسعارها منافسة وجودتها عالية.

■ إلى أى دول تصدر كراسى الاستادات المصنعة فى الشركة؟

- مبدئيًا الشركة تستهدف بالأساس تلبية احتياجات السوق المحلية، لذلك وردت كراسى الاستادات من إنتاجها إلى ١٢ استادًا دوليًا، على رأسها استاد القاهرة بإجمالى ٧٥ ألف كرسى، ثم صدرت عددًا منها إلى بعض الدول الآسيوية والأوروبية والإفريقية، مثل السعودية والأردن والصين والهند وإسبانيا واليونان، وغيرها.

■ اشرح لنا بشكل مبسط كيف تُستخدم الكيماويات التى تنتجها الشركة وما مدى أهميتها للصناعة؟

- تُستخدم مادة الفورمالدهيد فى صناعة الخشب الحُبيبى والأبلاكاش والصباغة والمطهرات للمزارع والمستشفيات، كما تستخدم كمضاد للتحجر فى بعض المنتجات، فيما يدخل اليوريا فورمالدهيد فى صناعة الأسمدة واللواصق، بينما يُستخدم الهكسامين فى صناعة الأدوية، وبالتالى تمثل هذه الكيماويات عنصرًا مهمًا بالعديد من الصناعات.

■ البويات من أهم منتجات الشركة.. كيف برعت فى تلك الصناعة؟

- تنتج الشركة مختلف أنواع البويات الخاصة المستخدمة تحت وفوق الماء، إضافة إلى جميع أنواع البويات النمطية وبويات الطرق.

ومصنع البويات المتخصص بالشركة هو نتاج شراكة مع الجانب الألمانى من خلال شركة «ويلكنز» فيما يخص التصميم والآلات والمعدات وتجهيز المصنع ضد الحرائق والكوارث الصناعية، لذلك تخضع منتجات المصنع من البويات للمواصفات القياسية الألمانية.

وينتج المصنع البويات البحرية المقاومة للأمطار والرطوبة والأملاح والمياه والصدأ والحرارة والحشف البحرى، الذى يقلل من سرعة السفن والناقلات البحرية، لخدمة القوات البحرية المصرية بالأساس، كما يستخدم فى طلاء المبانى على السواحل الشاطئية، وكذلك طلاء وسائل النقل.

كما ننتج البويات المقاومة للبكتيريا وهى منتجات مصرية ١٠٠٪، قائمة على تقنية النانوتكنولوجى، وتساهم فى تقليل العدوى، خاصةً فى الأماكن ذات الكثافات مثل المدارس والمستشفيات، ويتم إنتاجها بالتعاون مع شركات قطاع خاص محلية، وتُستخدم بويات «٨١ الحربى» فى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة، بين مشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية أو الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية، ويمر إنتاج البويات فى المصنع بعدة مراحل، وهى «إدخال الخامات والخلط والطحن والتشطيب والترشيح والتعبئة والتخزين»، ليتم عرضها فى صورتها النهائية بعد خضوعها لاختبارات الجودة فى كل مراحل الإنتاج.

■ إلى أى مدى يتم تطبيق الجودة فى العملية الإنتاجية؟

- الشركة تهتم بتطبيق نظم الجودة على منتجاتها، مع الحفاظ على التزاماتها نحو عدم الإضرار بالبيئة، لذلك الشركة حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل «الأيزو ٩٠٠١ لعام ٢٠٠٠، والأيزو ١٤٠٠١ لعام ٢٠٠٤».

وتهتم الشركة بتوفير الأمان الصناعى سواء داخل المنشآت أو للفرد العامل، والذى يتم تطبيق مبادئه بدقة وصرامة متناهية على مدار اليوم، لضمان حماية الأفراد من أى كوارث صناعية محتملة.

■ حدثنا عن مجمع إنتاج الألومنيوم؟

- يتكون مجمع الألومنيوم من فرن صهر القوالب الألومنيوم، ومصنع بودرة الألومنيوم ومصنع عجائن الألومنيوم، والفرن تم إنتاجه عام ٢٠١٥ بطاقة إنتاجية تصل إلى ٢٥٠ طنًا/ السنة بالتعاون مع شركة «STOTEK» الدنماركية، لإنتاج بودرة الألومنيوم، المستخدمة للأغراض العسكرية، وإنتاج بودرة الطوب الرملى، وتصل درجة الصهر فى الفرن إلى ٦٦٠ درجة مئوية.

■ ماذا عن مصنع إنتاج النجيل الصناعى بالشركة؟

- مصنع إنتاج النجيل الصناعى تم افتتاحه عام ٢٠١٩، وهو مثال للتعاون الجيد بين مؤسسات الدولة متمثلة فى وزارتى الإنتاج الحربى والشباب والرياضة، والهدف من إنشاء المصنع هو نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة إنتاج النجيل الصناعى داخل شركات الإنتاج الحربى، وتبادل الخبرات المكتسبة، وصولًا إلى أعلى نسبة تصنيع محلى ممكنة لهذه الصناعة، وتحقيق مقاييس الجودة العالمية والسعر التنافسى، بالاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والخبرات البشرية المتاحة.